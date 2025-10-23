Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:46

Политолог назвал предполагаемого организатора взрывов на НПЗ в Европе

Политолог Сипров: несколько НПЗ в Европе могли подорвать британские спецслужбы

Фото: Robert Hegedus/EPA/TASS

К взрывам на нескольких нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе могут быть причастны британские спецслужбы, предположил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров. Он отметил, что происшествия случились в Венгрии и Словакии, которые поддерживают Россию.

Меня, наверное, можно будет обвинить в англофобии, но сама по себе операция настолько хорошо выверена и изящно технически исполнена, что это под силу очень немногим спецслужбам. Британцы могут, немцы и французы — вряд ли, — высказался Сипров.

По его словам, прогремевшие взрывы стали частью цепочки провокаций, с помощью которой пытаются дестабилизировать ситуацию в странах Восточной Европы. Политолог добавил, что взрывы также произошли на заводе в Румынии, не поддерживающей РФ. По его предположению, таким образом организаторы подрывов хотят наказать словаков и обвинить РФ в терактах.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group, произошло возгорание. Данный завод проводил переработку российской нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба».

взрывы
заводы
Европа
Великобритания
