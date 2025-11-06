Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:13

Суд обязал уфимский вуз восстановить студента и выплатить компенсацию

УГНТУ должен выплатить 20 тыс. рублей студенту за незаконное отчисление

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уфимский государственный нефтяной технический университет обязан восстановить студента и компенсировать ему судебные издержки, постановил местный суд. Решение было вынесено после того, как иностранный учащийся оспорил свое отчисление за академическую неуспеваемость и долги по сессии, передает Mash Batash.

Гражданин Туркменистана по имени Кемал, обучавшийся на экономическом факультете, узнал о своем отчислении через общий чат, что показалось ему неправомерным. Он настаивал на том, что регулярно платил за образование и не допускал нарушений учебной дисциплины, в связи с чем обратился в суд.

Представители УГНТУ в суде утверждали, что отчисление было законным, аргументируя это пропусками занятий и не сданной в срок сессией. Однако судья счел, что администрация проявила излишнюю поспешность, не использовав предварительные меры воздействия.

В результате суд полностью удовлетворил исковые требования, признав факт нарушения прав студента. УГНТУ должен не только восстановить учащегося, но и возместить ему денежные средства, потраченные на услуги адвоката, в размере 20 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что после приготовления еды индийскими студентами на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв. В результате рухнул подвесной потолок.

Россия
Башкирия
Уфа
студенты
вузы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.