Суд обязал уфимский вуз восстановить студента и выплатить компенсацию

Уфимский государственный нефтяной технический университет обязан восстановить студента и компенсировать ему судебные издержки, постановил местный суд. Решение было вынесено после того, как иностранный учащийся оспорил свое отчисление за академическую неуспеваемость и долги по сессии, передает Mash Batash.

Гражданин Туркменистана по имени Кемал, обучавшийся на экономическом факультете, узнал о своем отчислении через общий чат, что показалось ему неправомерным. Он настаивал на том, что регулярно платил за образование и не допускал нарушений учебной дисциплины, в связи с чем обратился в суд.

Представители УГНТУ в суде утверждали, что отчисление было законным, аргументируя это пропусками занятий и не сданной в срок сессией. Однако судья счел, что администрация проявила излишнюю поспешность, не использовав предварительные меры воздействия.

В результате суд полностью удовлетворил исковые требования, признав факт нарушения прав студента. УГНТУ должен не только восстановить учащегося, но и возместить ему денежные средства, потраченные на услуги адвоката, в размере 20 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что после приготовления еды индийскими студентами на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв. В результате рухнул подвесной потолок.