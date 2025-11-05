Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) Сербии обвинила президента страны Александра Вучича в превышении полномочий и попытке оказать давление на правосудие, следует из заявления на официальном сайте надзорного органа. Прокуратура отметила, что вмешательство недопустимо и противоречит конституционным нормам Сербии.

Президент республики превысил и злоупотребил своими полномочиями, предоставленными ему законом и конституцией, и попытался оказать ненадлежащее и несанкционированное влияние на эту прокуратуру, комментируя текущие уголовные расследования, — говорится в заявлении.

Прокуроры отметили, что, используя оскорбительные и недостоверные высказывания, Вучич «нападает на действующих прокуроров и пытается оказать несанкционированное влияние» на ход расследований, используя свои президентские полномочия и утверждая о фиктивности уголовных дел.

Ранее президент Сербии заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. Политик отметил, что данное решение принято с учетом требований протестующих, представляющих малую часть общества страны. При этом сроки проведения будут определены позже.