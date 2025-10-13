Простили и отпустили? Блиновская выходит из СИЗО, что решили в суде

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Правда ли, что «королева марафонов» покидает СИЗО, ее простили и отпустили?

Что известно о смягчении приговора Блиновской

Блиновской сократили срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет, а также уменьшили назначенный ранее штраф с 1 млн рублей до 950 тысяч рублей. В остальном приговор остался без изменения.

«Назначить Блиновской окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в апелляционном постановлении.

СМИ утверждают, что блогер в ближайшее время «выйдет из СИЗО». Предположительно, речь идет о ее переводе в колонию. Один из адвокатов блогера отметил, что Блиновская, находясь под стражей и домашним арестом во время предварительного следствия и судебного процесса, а также после оглашения обвинительного приговора, уже отбыла почти три года лишения свободы. Таким образом, Елене осталось провести в колонии около полутора лет.

На заседании суда защита блогера призвала отсрочить исполнение наказания до достижения младшим ребенком Блиновской 14 лет — сейчас ее дочери Авроре пять лет. Выступавшая по видеосвязи «королева марафонов» также попросила суд «не лишать детей матери».

«Начиная с явки с повинной я полностью раскаиваюсь в содеянном и точно не представляю опасности для общества. Я готова встать на учет и строго соблюдать все предписания суда, посвятить себя воспитанию детей», — сказал она.

По словам Блиновской, она не видела дочку с ее трехлетнего возраста, а скоро ей будет шесть лет.

Суд, однако, не нашел оснований для предоставления осужденной отсрочки в исполнении приговора до 14-летия ее младшей дочери. Как отметила в ходе заседания прокурор, дети Блиновской сейчас проживают с бабушкой и дедушкой.

Елена Блиновская

За что осуждена Блиновская

3 марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Суд признал ее виновной в легализации (отмывании) денежных средств, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Также по иску прокуратуры суд взыскал с Блиновской 587 млн рублей в пользу государства.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 год организатор онлайн-курсов и марафонов уклонилась от уплаты более 900 млн рублей налогов, большая часть из этих денежных средств (716 млн рублей) была легализована при посредничестве мужа Блиновской Алексея. С учетом пеней сумма долга составила 1,4 млрд рублей.

В схеме дробления бизнеса участвовало по меньшей мере 21 юрлицо, в том числе три ИП. Юрлицами управляли родственники Блиновской. Блогер заключала с ними договоры на использование ее интеллектуальной собственности и применяла упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что она была главным выгодоприобретателем и ее суммарный доход превышал 150 млн рублей в год, установил суд.

Дело против Алексея Блиновского было выведено в отдельное производство. В 2024 году он заключил контракт с Минобороны России и отправился на СВО.

