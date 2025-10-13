Магнитные бури сегодня, 13 октября: что завтра, мощные вспышки на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 13 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, действительно ли на Солнце происходят мощные вспышки, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 октября, вспышки на Солнце

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 13 октября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс зафиксируется в районе трех-четырех единиц, между 12:00 и 15:00 мск возможен всплеск геомагнитной активности, когда показатель поднимется почти до пяти.

Онлайн-график демонстрирует: в начале суток Кр-индекс находился в районе пяти единиц, а после 09:00 мск пошел на спад.

На Солнце произошло 13 новых вспышек, 11 из них относятся к классу C (слабые), две — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,0.

«На Солнце, вопреки прогнозам, возобновились сильные вспышки. <…> Два костра, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тыс. км каждый (более 10 диаметров Земли), в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную вчера из глубины звезды. <…> Каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет)», — сообщили в пресс-службе лаборатории.

Вероятность спокойной магнитосферы в понедельник, 13 октября, составляет 14%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 51%, говорится на сайте ИКИ РАН.

«Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2)», — следует из прогностической сводки.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 13 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Во вторник, 14 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

«На Солнце, как ни крути, а полноценный системный всплеск, и остается только его отслеживать. Да, отклик геомагнитных индексов пойдет примерно со среды, 14 октября, может быть, в четверг», — добавили в лаборатории солнечной астрономии.

Как пережить магнитную бурю

Во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома, заявила NEWS.ru врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

«Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль», — сказала Ярцева.

Врач отметила, что особых рекомендаций для подготовки к магнитным бурям нет. Она посоветовала более тщательно следить за давлением в такие дни.

«Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет», — добавила она.

