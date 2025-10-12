Магнитные бури сегодня, 12 октября: что завтра, гигантский протуберанец

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 12 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли на Солнце сформировался гигантский протуберанец?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 12 октября, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии — ожидалось, что Кр-индекс в начале суток будет в районе четырех единиц, а затем пойдет на спад, в середине дня предполагались геомагнитные возмущения, а к вечеру — слабая магнитная буря уровня G1. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне на 12:25 мск.

На Солнце произошли две вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,4.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 10%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 60%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 12 октября, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 13 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 51%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц, возможным небольшой скачок геомагнитной активности между 12:00 и 15:00 мск.

Что известно о протуберанце «совершенно неадекватных размеров» на Солнце

На северо-востоке Солнца сформировался протуберанец колоссальных размеров, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, звезда пытается выбросить внушительный сгусток плазмы по частям, но пока безрезультатно.

«Совершенно неадекватного размера протуберанец. <...> С вероятностью 90%, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток (выбросить протуберанец по частям. — NEWS.ru), выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на три-четыре дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами», — говорится в сообщении.

Как магнитные бури влияют на человека

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что геомагнитные возмущения могут сказываться на состоянии здоровья метеочувствительных людей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила она.

Терапевт Анна Лупач советует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она отметила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист порекомендовала обращаться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

«Также могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — уточнила медик.

