Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 11 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в субботу, 11 октября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — ожидалось, что Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что в начале суток показатель находился в прогнозируемом диапазоне, а после 09:00 мск стал приближаться к пяти.

На Солнце произошли три новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 36%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 11 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 12 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 60%. Кр-индекс в начале суток будет в районе четырех единиц, а к вечеру может достигнуть пяти, что соответствует магнитной буре уровня G1.

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза — уже со второй половины дня в воскресенье. <...> На настоящий момент стоит прогноз на слабые бури. <...> Воздействие быстрого солнечного ветра будет ощущаться на протяжении примерно двух суток, до вторника включительно», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Какое влияние магнитные бури оказывают на человека, как подготовиться

Терапевт Виктория Краснова заявила в разговоре с NEWS.ru, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы».

«Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, людям следует соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие в период активности магнитосферы Земли.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в свою очередь считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. По его словам, если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день «он плохо себя почувствует». Если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

Как утверждает специалист, во время магнитных бурь у некоторых граждан «несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, но она теряется на фоне различных стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни».

