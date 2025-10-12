Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:50

Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве будет пасмурно и рекордно дождливо, местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице сегодня, 12 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 12 октября

Тишковец отметил, что с утра в Москве по-октябрьски холодно, фактическая температура — плюс 7,3 градуса (минимальная за ночь в Москве — плюс 6,8 градуса, по области самая низкая температура в Волоколамске — плюс 2,9 градуса). Пасмурно, без осадков, ветер северо-западный, 1 м/с. Атмосферное давление пониженное — 741 мм рт. ст.

«В течение дня погода в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона „Герхард“. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер западный, 3–8 м/с. Температура воздуха в дневные часы плюс 7–9 градусов, по области — плюс 5–10 градусов, что соответствует климатической норме середины осени. Атмосферное давление продолжит падать и составит 738 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

По его словам, в понедельник, 13 октября, на Москву обрушится центр циклона. Будет пасмурно и рекордно дождливо — выпадет до 17–22 мм осадков, местами до 22–27 мм (около 1/3 месячной нормы) при норме всего октября — 70 мм.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Рекорд суточного количества осадков для 13 октября составляет 16,1 мм, установленный в 1960 году. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)! Ночью похолодает до плюс 3–5 градусов, днем — до плюс 4–6 градусов. Вся неделя будет по-октябрьски холодная и ненастная. В небе появятся мокрые „белые мухи“. Одевайтесь тепло и не забывайте зонты!» — призвал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с воскресенья температура воздуха начнет снижаться: ночью она опустится до плюс 5–6 градусов, днем в центре столицы — до плюс 7–9 градусов.

«В спальных районах уже меньше — плюс 5–7 градусов, а по области даже до плюс 4 градусов максимальные дневные температуры. Поэтому день теплым уже не назовешь. В течение всей ночи на понедельник будет дождливая погода, утром тоже. А далее нас ждет понижение температуры», — добавил Вильфанд.

Заморозков при этом пока не будет.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 12 октября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется под влиянием тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 5–10 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник в Петербурге временами дожди, ночью — плюс 4–6 градусов, днем — плюс 7–9 градусов.

Анастасия Яланская
А. Яланская
