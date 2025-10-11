Пенсии в России взлетят в 2026 году? Кому и на сколько повысят, сроки

В следующем году в России увеличат пенсионные и другие выплаты. Что об этом известно, кому и на сколько повысят, в какие сроки, правда ли пенсии взлетят в 2026 году?

Что известно об индексации пенсий и пособий в 2026 году, сроки

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, страховые пенсии с 1 января увеличатся на 7,6%. Таким образом, в среднем пенсия по старости составит 27,1 тысячи рублей.

«Вне зависимости от того, работает пенсионер или не работает, повышать пенсию будут следующими сроками. С 1 января для получателей страховых пенсий, их порядка 38 млн россиян, на 7,6%. С 1 апреля — для получателей социальных пенсий независимо от категории. Это может быть пенсия по потере кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости — на 6,8%», — отметила депутат.

Парламентарий не исключила, что размер повышения пенсий могут пересмотреть в соответствии с инфляцией по итогам года. В 2026 году, добавила она, планируется повышение пенсий и для военнослужащих-пенсионеров. Сейчас в бюджете заложено их увеличение на 4%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бессараб также рассказала, что с 1 февраля в России повысят более 40 социальных пособий, включая материнский капитал и пособия при рождении ребенка.

«Более 40 пособий на 6,8% будут проиндексированы. Вообще будут проиндексированы без исключения все публичные обязательства России. И бюджет позволяет их в полном объеме и в установленные сроки выполнить», — сообщила депутат.

NEWS.ru ранее писал, что страховые пенсии в 2026 году проиндексируют только один раз.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля — исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — сообщили в Минтруде РФ.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на уровень фактической инфляции в 6,8%. В результате маткапитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка. Единовременное пособие при рождении малыша вырастет до 28 773 рублей.

Помимо этого, с 2026 года в России возрастут максимальные суммы страховых пособий.

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тысяч рублей в месяц», — рассказали в Минтруде.

