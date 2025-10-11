Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат

Росстат назвал три отрасли экономики РФ, где средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей. Кто в России зарабатывает больше всего, какая средняя зарплата по стране, какие регионы лидируют, как влияет инфляция?

Кто в России зарабатывает больше 200 тысяч рублей, что говорит Росстат

Росстат по итогам июля назвал три отрасти экономики России, в которых средняя ежемесячная зарплата превысила 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что в июле 2025 года самые высокие зарплаты в России получали:

финансисты и страховщики: в среднем 221,9 тысячи рублей;

рабочие на производстве табачных изделий (206,3 тысячи рублей);

рабочие на добыче нефти и газа (200,3 тысячи рублей).

Годом ранее зарплаты выше 200 тысяч рублей не были отмечены ни в одной отрасли.

Кроме того, Росстат указал, что в июле зарплаты выше 150 тысяч рублей получали:

в сфере информации и связи (176,2 тысячи рублей);

на добыче металлических руд (164,4 тысячи рублей);

в области научных исследований и разработок (162,3 тысячи рублей);

на рыболовстве и рыбоводстве (159,6 тысячи рублей).

Еще в 16 секторах заработная плата превысила 100 тысяч рублей, среди них:

сотрудники на производстве лекарств (133,8 тысячи рублей);

рабочие металлургической отрасли (122,7 тысячи рублей);

специалисты по ремонту машин и оборудования (112,3 тысячи рублей);

рабочие на автопроизводстве (105,6 тысячи рублей).

Фото: Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski / DanitaDelimont/Global look press

Какая сейчас средняя зарплата в России, в каком регионе платят больше всего

Согласно данным Росстата, в целом по экономике среднемесячная зарплата в России в июле 2025 года составила 99,3 тысячи рублей. В июле 2024 года она составляла 85 тысяч рублей (то есть годовой рост средней зарплаты составил 16,8%).

В июне 2025 года средняя зарплата в России составила 103,2 тысячи рублей, в мае — 99,4 тысячи рублей.

По итогам 2024 года Москва вошла в тройку регионов России с самой высокой заработной платой. При этом первое место занял Чукотский автономный округ со средней зарплатой почти 185 тысяч рублей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО со средней зарплатой в 163,9 тысячи рублей. Москва разместилась на третьем месте с 162,1 тысячи рублей. Также в пятерку лидеров вошли Магаданская область и Ненецкий АО.

Санкт-Петербург (108,3 тысячи рублей) и Московская область (98,8 тысячи рублей) разместились лишь на 11 и 12 местах соответственно.

Первой с конца из регионов России по итогам 2024 года оказалась Ингушетия (86 место): средняя зарплата там составила лишь 40 тысяч рублей. Также очень низкие средние зарплаты зафиксированы в других регионах Северного Кавказа: Чечне (41,9 тысячи рублей), Дагестане (44,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (46,8 тысячи рублей), Северной Осетии (47,3 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (47,8 тысячи рублей).

Какая сейчас инфляция в России, на сколько в реальности растут зарплаты

Согласно данным Росстата, средние зарплаты в России быстро растут год от года.

В 2022 году средняя зарплата составляла 65 338 рублей.

В 2023 году — 74 854 рубля (рост на 14,56%).

В 2024 году — 87 952 рубля (рост на 17,5%).

За первые полгода 2025 года — 99,4 тысячи рублей (рост за год около 13%).

Таким образом, по данным Росстата средняя зарплата в России растет существенно быстрее инфляции, которая в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98%. По итогам 2024 года инфляция составила только 9,52%, в 2023 году — 7,42%, а в 2022 году — почти 12%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом некоторые цены в России растут существенно быстрее базового индекса (7,65% в годовом выражении), в том числе цены на продовольственные товары выросли за год к сентябрю на 9,46%, а услуги подорожали на 11,09%.

