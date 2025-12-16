Зеленский назвал возможные даты переговоров в США Зеленский заявил, что переговоры по Украине в США состоятся 20–21 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в конце недели, 20–21 декабря, украинская и американская делегации проведут переговоры в США. По его словам, которые передает издание «Новости. Live», перед этим Вашингтон проведет консультации с Москвой. Политик считает, что это произойдет «в ближайшее время».

Я думаю, в ближайшие дни [США] проведут консультации с россиянами, а затем [члены американской делегации] проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся, <...> может, даже в выходные, — подчеркнул Зеленский.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что недавно провел «хороший» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта стало ближе, чем когда-либо.

До этого в Берлине состоялись два раунда переговоров украинской и американской делегаций. Мероприятие прошло с участием Зеленского, а также спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Суммарно встречи длились порядка семи часов.