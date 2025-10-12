Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:52

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 12 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 12 октября

Абоненты из десятков регионов сообщают о неполадках в работе мобильных сетей, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». Юзеры не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости интернета.

Больше всего жалоб за сутки зафиксировано в отношении МТС, сообщения приходят из Москвы — 52%, Хабаровского и Краснодарского краев — по 10%, Иркутской области — 7%, Челябинской, Новосибирской областей, Сахалина, Марий Эл, Свердловской области, Санкт-Петербурга — по 3%.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Челябинской и Иркутской областей.

Почему не работает мобильный интернет 12 октября

Мера по снижению качества сигнала мобильной сети применяется в условиях угрозы атаки БПЛА. Об этом регулярно предупреждают власти российских регионов. Это делается с целью противодействия беспилотникам, для защиты населения, гражданской инфраструктуры и других объектов стратегического значения.

Накануне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность».

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

В Кремле заявили, что отключение мобильного интернета полностью оправданно в условиях угрозы атаки БПЛА.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов заявил, что ранее атаки БПЛА были сосредоточены в основном на приграничных районах, а дроны двигались по заранее спланированному маршруту или управлялись по короткому аналоговому видеолинку. Летом 2024-го, продолжил эксперт, на фронте стали применяться беспилотники с LTE-модулями, а к весне 2025-го операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи. Поэтому и возникла необходимость ограничивать работу мобильного интернета.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — считает Белов.

Какие сайты работают во время ограничений

Несмотря на ограничения работы мобильных сетей, доступными остаются ресурсы из белого списка Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

В ведомстве подчеркнули, что перечень неконечный и будет регулярно пополняться.

