12 октября 2025 в 06:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 октября

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 октября

FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, погиб мирный житель.

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромному сожалению, погиб 81-летний мужчина», — подчеркнул глава региона.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Кроме того, угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. По его словам, работала система ПВО.

«В Смоленской области опасность атаки БПЛА, работают системы ПВО Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам и не снимайте на фото и видео действия сил противовоздушной обороны», — указал он.

Помимо этого, над Россией сбили семь БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что два из них — над территорией Курской области.

«С 15:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Также ВСУ нанесли удар по автодороге Славянск — Донецк — Мариуполь, передает пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины. В Донецке в результате атаки загорелся торговый центр «Сигма».

Атака произведена, как сказано в публикации, по Горняцкому району, использовались ударные дроны. Информации о пострадавших не поступало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 11 октября в результате падения обломков дронов пострадали три жилых дома, школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своём Telegram-канале.

«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.

Один из пенсионеров пострадал от осколков разбитого окна. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает, сообщил Бочаров. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

Также ночью в субботу силы ПВО ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив БПЛА в ряде районов Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

