12 октября 2025 в 03:18

ПВО устроила теплый прием дронам ВСУ над российским регионом

Анохин: в Смоленской области объявили угрозу атаки БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. По его словам, работает система ПВО.

В Смоленской области опасность атаки БПЛА, работают системы ПВО Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам и не снимайте на фото и видео действия сил противовоздушной обороны, — указал он.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.

Кроме того, в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли более 10 населенных пунктов региона. Он указал, что жертв среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

