Под Курском из-за атаки FPV-дрона погиб пенсионер Хинштейн: пенсионер погиб под Курском при атаке FPV-дрона

FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, погиб мирный житель.

Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромному сожалению, погиб 81-летний мужчина, — подчеркнул глава региона.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

Ранее неразорвавшиеся беспилотники обнаружили в поселке Матвеев Курган в Ростовской области после атаки ВСУ. Глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова отметила, что было принято решение об эвакуации жителей близлежащих домов.