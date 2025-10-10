Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:30

Неразорвавшиеся дроны обнаружили в российском поселке после атаки ВСУ

Неразорвавшиеся дроны ВСУ нашли в поселке Матвеев Курган в Ростовской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Неразорвавшиеся беспилотники обнаружили в поселке Матвеев Курган в Ростовской области после атаки ВСУ, заявила в своем Telegram-канале глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова. По ее словам, принято решение об эвакуации жителей близлежащих домов.

Особое внимание уделяется улицам Светлой и Красноармейской, где обнаружены неразорвавшиеся БПЛА. Для обеспечения безопасности из близлежащих домов проведена эвакуация. Мы ожидаем прибытия саперов для уничтожения дронов, — подчеркнула Алборова.

Она отметила, что специальная комиссия уже обследует поврежденные дома, чтобы оценить ущерб и составить план восстановительных работ. Жители, пострадавшие в результате ЧП, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи, уточнила руководитель администрации.

Ранее ВС РФ ликвидировали командира и расчет БПЛА украинской армии в районе Волчанска на Харьковском направлении. По информации источника в российских силовых структурах, данный отряд наносил удары по мирным жителям Белгородской области.

До этого дежурные средства ПВО отразили атаку ВСУ над акваторией Черного моря. По данным Минобороны России, в общей сложности в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени были сбиты 10 беспилотников самолетного типа.

Ростовская область
беспилотники
ВСУ
атаки
эвакуации
