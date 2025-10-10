Десяток дронов атаковали Черное море за один час

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в общей сложности в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени сбиты 10 воздушных целей.
В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.
В ночь на 10 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 20 украинских беспилотников. По данным Минобороны, атаке подверглись два региона и акватория Черного моря. Так, 10 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, еще 10 — над Черным морем, три — над территорией Брянской области.
Ранее российские военнослужащие испытали дрон-октокоптер, который может нести полезную нагрузку до 12 килограммов, включая противотанковую мину ТМ-62. Как рассказал представитель АО «НПП» Игорь Потапов, беспилотник уже применяется в зоне СВО.