Десяток дронов атаковали Черное море за один час Средства ПВО сбили 10 беспилотников над акваторией Черного моря

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в общей сложности в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени сбиты 10 воздушных целей.

В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

В ночь на 10 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 20 украинских беспилотников. По данным Минобороны, атаке подверглись два региона и акватория Черного моря. Так, 10 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, еще 10 — над Черным морем, три — над территорией Брянской области.

Ранее российские военнослужащие испытали дрон-октокоптер, который может нести полезную нагрузку до 12 килограммов, включая противотанковую мину ТМ-62. Как рассказал представитель АО «НПП» Игорь Потапов, беспилотник уже применяется в зоне СВО.