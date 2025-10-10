Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью

Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ над двумя регионами России в ночь на 10 октября

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 10 октября уничтожили более 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись два региона и акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 10 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, еще 10 — над Черным морем. Три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на территории Киева на фоне воздушной тревоги уже четвертый раз за ночь раздалась серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил эту информацию. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной.

До этого стало известно, что в ходе атаки ВСУ на Матвеево-Курганский район Ростовской области было повреждено несколько жилых домов и пять автомобилей. Как заявил губернатор региона Юрий Слюсарь, информация о пострадавших уточняется.