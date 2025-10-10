Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 07:29

Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью

ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ над двумя регионами России в ночь на 10 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 10 октября уничтожили более 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись два региона и акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 10 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, еще 10 — над Черным морем. Три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на территории Киева на фоне воздушной тревоги уже четвертый раз за ночь раздалась серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил эту информацию. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной.

До этого стало известно, что в ходе атаки ВСУ на Матвеево-Курганский район Ростовской области было повреждено несколько жилых домов и пять автомобилей. Как заявил губернатор региона Юрий Слюсарь, информация о пострадавших уточняется.

ВСУ
беспилотники
Россия
атаки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десяток дронов атаковали Черное море за один час
Московские врачи спасают 87-летнюю народную артистку с больным сердцем
Необычный дрон-октокоптер начал помогать российским бойцам в зоне СВО
На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М
Стало известно о массированном ударе по украинской энергетике
Православным россиянам назвали самые мощные молитвы
«Уже 7304,6 рубля»: эксперт о продуктовой корзине и ценах на топливо
«Аварийные» последствия взрывов настигли Сумскую область
ВСУ «надули» на $20 млн, «мясные» новобранцы: новости СВО к утру 10 октября
Жизнь за границей, слова об СВО, мечта сыграть Пугачеву: где сейчас Шмыкова
В России определили сроки получения начального общего образования
«Начали охват»: военэксперт узнал о ситуации в Боровской Андреевке
Озвучено, что стало с правами на песни Земфиры в России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 октября: инфографика
Днепр охватили пожары и перебои со светом после ночных взрывов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 октября
Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью
Сенат США включил Украину в план военных расходов на 2026 год
Киев содрогнулся от взрывов четвертый раз за ночь
Россиянам могут ограничить число кошек и собак в квартирах
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.