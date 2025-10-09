Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион Слюсарь: в ходе атаки ВСУ на Ростовскую область повреждено несколько жилых домов

В ходе атаки ВСУ на Матвеево-Курганский район Ростовской области повреждено несколько жилых домов и пять автомобилей, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, информация о пострадавших уточняется.

В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по Родионово-Несветайскому району Ростовской области с помощью беспилотников. Атака была успешно отражена, никто из мирных жителей не пострадал. Однако при падении обломков сбитых БПЛА были повреждены два частных дома, на их территории начались пожары.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября уничтожили почти 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись семь регионов страны. В частности, девять БПЛА удалось сбить над территорией Волгоградской области, по три беспилотника уничтожены над территориями Брянской и Курской областей.