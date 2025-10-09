Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 13:41

Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион

Слюсарь: в ходе атаки ВСУ на Ростовскую область повреждено несколько жилых домов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ходе атаки ВСУ на Матвеево-Курганский район Ростовской области повреждено несколько жилых домов и пять автомобилей, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, информация о пострадавших уточняется.

В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по Родионово-Несветайскому району Ростовской области с помощью беспилотников. Атака была успешно отражена, никто из мирных жителей не пострадал. Однако при падении обломков сбитых БПЛА были повреждены два частных дома, на их территории начались пожары.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября уничтожили почти 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись семь регионов страны. В частности, девять БПЛА удалось сбить над территорией Волгоградской области, по три беспилотника уничтожены над территориями Брянской и Курской областей.

Россия
Ростовская область
Юрий Слюсарь
атаки
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Челентано может запеть на русском языке
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.