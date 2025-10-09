Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:50

Пожары вспыхнули в Ростовской области после прилетов БПЛА

Слюсарь сообщил о повреждении двух домов из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили по Родионово-Несветайскому району Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, атака была успешно отражена, никто из мирных жителей не пострадал. Однако при падении обломков сбитых БПЛА были повреждены два частных дома, на их территории начались пожары.

Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны сбили в небе над Россией почти 20 украинских беспилотников. Атаке противника подверглись семь регионов страны.

Ранее в городе Курчатове Курской области в результате падения БПЛА произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, на место направились оперативные службы и приступили к ликвидации возгорания.

