Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 09:46

Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам

Армия России ликвидировала обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали командира и расчет БПЛА украинской армии в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Согласно его сведениям, данный отряд наносил удары по мирным жителям Белгородской области, а также совершал теракты на объектах гражданской инфраструктуры.

В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром, — говорится в сообщении.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские вооруженные силы продолжают продвижение на Волчанском направлении в Харьковской области. По его словам, за последние два месяца им удалось расширить зону контроля в южной части Волчанска. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Вместе с этим российские войска поразили пункты временной дислокации и управления БПЛА украинской армии в Харьковской области. По данным Минобороны, в атаке были задействованы авиабомбы ФАБ-3000 и ракеты Х-39.

ВС РФ
ВСУ
Харьковская область
Белгородская область
БПЛА
беспилотники
дроны
