Российские вооруженные силы продолжают продвижение на Волчанском направлении в Харьковской области. За последние два месяца им удалось расширить зону контроля в южной части Волчанска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

По словам представителя военно-гражданской администрации, продвижение осуществляется несмотря на серьезное природное препятствие — реку Волчья, которая долгое время разделяла позиции сторон. Северная часть города уже более года находится под контролем российских войск, тогда как южная оставалась под контролем украинских формирований.

И стоит отметить, что за последние пару месяцев идет продвижение ВС РФ на южных территориях Волчанска, там находятся наши боевые штурмовые подразделения, — отметил Ганчев.

Сейчас на южных территориях Волчанска действуют российские штурмовые подразделения. Аналогичная ситуация с постепенным продвижением наблюдается и на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что переход Отрадного в Харьковской области под контроль российских войск позволяет расширить полосу безопасности вдоль границы РФ. Выбить Вооруженные силы Украины из населенного пункта удалось благодаря решительным наступательным действиям штурмовых подразделений 79-го мотострелкового полка и 7-го отдельного мотострелкового полка группы «Север».