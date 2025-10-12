Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 01:04

Названо число сбитых над Россией беспилотников

МО РФ: над Белгородской и Курской областями сбили семь украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Над Россией сбили семь БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что два из них — над территорией Курской области.

С 15.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области, — отметили в ведомстве.

Ранее 19 БПЛА удалось сбить над территорией Волгоградской области, 15 — над территорией Ростовской области, три — над территорией Ульяновской области. Еще по два дрона были ликвидированы над Воронежской областью и Башкирией. Один беспилотник был уничтожен на подлете к Саратовской области.

Также неразорвавшиеся беспилотники обнаружили в поселке Матвеев Курган в Ростовской области после атаки ВСУ. Как отметила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова, было принято решение об эвакуации жителей близлежащих домов.

До этого дежурные средства ПВО отразили атаку ВСУ над акваторией Черного моря. По данным Минобороны России, в общей сложности 10 октября в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени были сбиты 10 беспилотников самолетного типа.

