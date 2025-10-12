Мольбы Зеленского об оружии и атака на ДНР: новости СВО к утру 12 октября

Подразделения БПЛА ВС РФ взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на Запорожском направлении, торговый центр в ДНР загорелся в результате атаки дронов, украинские войска ударили с помощью беспилотника по гражданскому автобусу. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские БПЛА взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на Запорожском направлении, сообщил командир отделения с позывным Скат. По его словам, у ВС РФ в планах «превратить логистику противника в кошмар».

Населенный пункт Таврийское расположен примерно в 30 километрах от города Орехов на территории, подконтрольной ВСУ. Через этот населенный пункт проходит трасса на Запорожье, которая используется украинскими войсками для переброски военной техники и живой силы.

В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар по автодороге Славянск — Донецк — Мариуполь, передает пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины. В Донецке в результате атаки загорелся торговый центр «Сигма».

Атака произведена, как сказано в публикации, по Горняцкому району, использовались ударные дроны. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определилась судьба ПВО Украины после беседы Зеленского и Трампа

Украина не получит от НАТО новые системы ПВО Patriot, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, в настоящее время у Европы наблюдается дефицит средств противовоздушной обороны.

Он не исключил, что США попросят Норвегию передать Украине системы ПВО. По мнению Дандыкина, Украине не приходится надеяться на помощь ФРГ.

ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями в Горловке

ВСУ ударили с помощью беспилотника по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики, заявил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе.

Публикацию он сопроводил фотографиями поврежденного транспортного средства. По предварительной информации, в атаке пострадали четыре человека, они получили ранения различной степени тяжести. Также Приходько сообщил о прилете по центру города, повреждено несколько автомобилей.

Стало известно о новых попытках Зеленского выпросить у Трампа Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил источник. По его информации, беседа продолжалась около 30 минут.

При этом не уточняется, принял ли глава Белого дома какое-либо окончательное решение по поставкам Tomahawk Украине. Зеленский также поздравил республиканца с достижением мирного соглашения по сектору Газа, которое уже официально вступило в силу.

Под Курском из-за атаки FPV-дрона погиб пенсионер

FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, погиб мирный житель.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Запорожской области прогремели девять взрывов

Вооруженные силы Украины обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксировано не менее девяти взрывов. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

По его словам, угроза повторных атак сохраняется. Балицкий призвал жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть внимательными и оставаться дома до улучшения ситуации.

