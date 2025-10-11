Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 18:40

Стало известно о новых попытках Зеленского выпросить у Трампа Tomahawk

Axios: Зеленский обсудил с Трампом возможность поставок Украине ракет Tomahawk

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, заявил портал Axios со ссылкой на собственный источник. По его информации, беседа продолжалась около 30 минут.

При этом не уточняется, принял ли глава Белого дома какое-либо окончательное решение по поставкам Tomahawk Украине. Зеленский также поздравил республиканца с достижением мирного соглашения по сектору Газа, которое уже официально вступило в силу.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с президентом США вопросы укрепления украинских систем противовоздушной обороны. По словам политика, они также затронули тему последствий ударов по энергетической инфраструктуре страны. Он также назвал диалог «очень продуктивным».

До этого стало известно, что эффективность американских систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%. Как отметил бывший заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, это произошло из-за модификации ракет ВС России, которые теперь способны активнее маневрировать и уклоняться от зенитного огня.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ракеты
Tomahawk
