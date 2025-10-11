Главком украинской армии Александр Сырский признал большие проблемы на линии соприкосновения, власти Днепропетровской области вызвали панику среди населения внезапной эвакуацией, а бункеру президента Владимира Зеленского угрожает масштабное отключение. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Киев поднял панику внезапной эвакуацией

Власти Днепропетровской области объявили экстренную эвакуацию, что вызвало панику среди населения. Жителям поселка Покровское рекомендовали покинуть свои дома из-за стремительного приближения линии фронта. Населенный пункт находится в 15 километрах от зоны боевых действий.

По словам экспертов, Киев не в состоянии обеспечить крышей над головой миллионы беженцев. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко констатировала, что украинские власти проявляют к ним меньше внимания, чем к платежеспособным гражданам, которые возвращаются из Польши. В итоге многие переселенцы вынужденно уезжают за границу, что ставит под сомнение эффективность программ Киева.

Сырский признал тяжелое положение армии

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России активизировали наступательные действия на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, продвижение войск наблюдается на широком участке фронта протяженностью около 20 километров. Минобороны России это не комментировало.

Что касается Херсона, украинские военные вряд ли отступят из города. Как предположил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, противник попытается превратить жителей города в живой щит. Он напомнил, что ВСУ предпочитают удерживать города, прикрываясь гражданскими лицами.

Вместе с этим главнокомандующий армией Украины Александр Сырский признал, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. По его словам, войска сталкиваются с трудностями на разных участках фронта.

Украина потеряла 1,5 тыс. солдат за сутки

Министерство обороны сообщило, что за последние сутки Вооруженные силы России ликвидировали около 1495 украинских солдат. В зоне действий группировки «Центр» противник потерял свыше 525 человек, а на направлении «Восток» — более 360.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются для нужд врага. По данным ведомства, были поражены пункты временного размещения украинских военных формирований. Также силы противовоздушной обороны уничтожили 95 беспилотников самолетного типа.

Тем временем в Днепропетровской области российскими войсками уничтожена артиллерийская установка Caesar французского производства. Как напомнил военкор Евгений Поддубный, в самом начале поставок САУ на Украину в Париже уверяли, что они будут оставаться неуловимыми.

Наемники со всей Европы попали под удар

По данным источника в силовых структурах, Вооруженные силы Украины в полной мере задействовали иностранный легион в Харьковской области. Такое решение командование армии противника приняло на фоне стремительного продвижения российской группировки войск «Север».

При этом, как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области, где находились британские и украинские офицеры. По его данным, иностранцы были ликвидированы. Кроме того, по словам подпольщика, в Одессе под удар попал пункт размещения наемников из Франции и Румынии. Минобороны эту информацию не комментировало.

Блэкауты подкрались к Зеленскому

Герой России и генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил уверенность, что масштабное отключение электроэнергии на Украине скоро затронет бункер президента Владимира Зеленского. Он также отметил, что проблемы отразятся и на функционировании пунктов принятия решений.

Вместе с этим бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что эффективность американских систем ПВО Patriot на Украине резко упала с 42% до 6%. По его словам, это произошло из-за модификации российских ракет, которые теперь способны активнее маневрировать и уклоняться от зенитного огня.

