11 октября 2025 в 13:19

Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 95 беспилотников самолетного типа за последние 24 часа, сообщило Министерство обороны РФ. Российские группировки войск также нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Также Министерство обороны России в ежедневной оперативной сводке сообщило о ликвидации около 1495 украинских военнослужащих за прошедшие 24 часа. Наибольший урон противнику нанесен в зонах ответственности группировок «Центр» и «Восток».

Ранее стало известно о полной ликвидации роты Вооруженных сил Украины в Сумской области. Уничтожение воинского подразделения, согласно данным источника, произошло в ходе боевых действий вблизи населенных пунктов Алексеевка и Варачино.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил о маловероятности отступления Вооруженных сил Украины из Херсона. По его оценке, украинские военные могут попытаться использовать местных жителей в качестве живого щита.

ВСУ
ВС РФ
ПВО
Минобороны РФ
дроны
беспилотники
БПЛА
