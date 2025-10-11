Силы противовоздушной обороны России уничтожили 95 беспилотников самолетного типа за последние 24 часа, сообщило Министерство обороны РФ. Российские группировки войск также нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Также Министерство обороны России в ежедневной оперативной сводке сообщило о ликвидации около 1495 украинских военнослужащих за прошедшие 24 часа. Наибольший урон противнику нанесен в зонах ответственности группировок «Центр» и «Восток».

Ранее стало известно о полной ликвидации роты Вооруженных сил Украины в Сумской области. Уничтожение воинского подразделения, согласно данным источника, произошло в ходе боевых действий вблизи населенных пунктов Алексеевка и Варачино.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил о маловероятности отступления Вооруженных сил Украины из Херсона. По его оценке, украинские военные могут попытаться использовать местных жителей в качестве живого щита.