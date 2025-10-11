В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте МО России: украинские войска потеряли 1495 человек за минувшие 24 часа

Вооруженные силы России уничтожили около 1495 украинских военных за последние 24 часа, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Наибольшие потери противник понес на участках ответственности группировок «Центр» и «Восток».

Согласно оперативным данным, в зоне действий группировки «Центр» ликвидировано свыше 525 человек, а на направлении «Восток» — более 360 украинских военнослужащих. Меньшие потери ВСУ зафиксированы на участках группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр».

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил о маловероятности отступления Вооруженных сил Украины из Херсона. По его оценке, украинские военные могут попытаться использовать местных жителей в качестве живого щита. Парламентарий подчеркнул, что ВСУ практикуют тактику размещения боевой техники в жилых районах для прикрытия гражданским населением.

Кроме того, источники в российских силовых структурах сообщили о пренебрежении украинским командованием элементарными нормами безопасности в отношении иностранных наемников. По их данным, вновь прибывшие бойцы не получают необходимой подготовки, что ведет к регулярным потерям в их рядах.