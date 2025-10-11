Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:58

В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте

МО России: украинские войска потеряли 1495 человек за минувшие 24 часа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России уничтожили около 1495 украинских военных за последние 24 часа, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Наибольшие потери противник понес на участках ответственности группировок «Центр» и «Восток».

Согласно оперативным данным, в зоне действий группировки «Центр» ликвидировано свыше 525 человек, а на направлении «Восток» — более 360 украинских военнослужащих. Меньшие потери ВСУ зафиксированы на участках группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр».

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил о маловероятности отступления Вооруженных сил Украины из Херсона. По его оценке, украинские военные могут попытаться использовать местных жителей в качестве живого щита. Парламентарий подчеркнул, что ВСУ практикуют тактику размещения боевой техники в жилых районах для прикрытия гражданским населением.

Кроме того, источники в российских силовых структурах сообщили о пренебрежении украинским командованием элементарными нормами безопасности в отношении иностранных наемников. По их данным, вновь прибывшие бойцы не получают необходимой подготовки, что ведет к регулярным потерям в их рядах.

ВС РФ
Минобороны РФ
потери ВСУ
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.