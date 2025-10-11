Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР

Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР Марочко: ВС России наступают на Ставки ДНР фронтом шириной порядка 20 км

Российские подразделения активизировали наступательные действия на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Согласно оперативной информации, наступление ведется на широком участке фронта протяженностью около 20 километров. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Касательно […] непосредственно Ставков: наши военнослужащие на текущей неделе действовали на очень широком участке фронта — порядка 20 км, наступая на населенный пункт. Это участок от населенного пункта Дерилово до Кировска, — указал Марочко.

До этого эксперт уже сообщал о продвижении российских подразделений в районе Ставков. С начала недели российским военнослужащим удалось вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины в этом районе почти на километр.

Широкий фронт наступления позволяет создавать постоянное давление на украинские позиции и системно продвигаться вперед. Активные боевые действия в этом районе продолжаются.

Ранее Марочко обратил внимание, что командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске Донецкой Народной Республики, оставляя неподготовленных мобилизованных солдат. По его информации, украинское командование постепенно оставляет населенный пункт, передавая инициативу российским военнослужащим.