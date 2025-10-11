Паника в рядах ВСУ, «кладбище» для наемников: новости СВО к утру 11 октября

Паника в рядах ВСУ, «кладбище» для наемников: новости СВО к утру 11 октября

Офицерский состав ВСУ в спешке покидает позиции в Северске, Киев бросает наемников на передовую без инструктажа, Одесса осталась без света после воздушного удара. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Офицеры ВСУ в панике бросают Северск

Командный состав Вооруженных сил Украины в последнее время активно покидает позиции в Северске Донецкой Народной Республики, оставляя неподготовленных мобилизованных солдат, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, украинское командование постепенно оставляет населенный пункт, передавая инициативу российским военнослужащим.

Марочко подчеркнул, что такая тактика приводит к значительному росту потерь среди украинских военнослужащих. По его оценкам, мобилизованные граждане, впервые взявшие в руки оружие, могут находиться на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток. В связи с этим численность потерь ВСУ в районе Северска за последнее время возросла в несколько раз, что демонстрирует неэффективность применяемой украинской стороной стратегии.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В России нашли причину больших потерь среди наемников ВСУ

Украинское командование пренебрегает элементарными нормами безопасности в отношении иностранных наемников, передают источники в российских силовых структурах. Новоприбывшие бойцы не проходят необходимого обучения, что приводит к их регулярным потерям, отметили собеседники агентства.

Силовики добавили, что основная масса «солдат удачи» приезжает из Латинской Америки, из Колумбии или Венесуэлы. Их численность в Запорожье и Херсоне держится примерно на одном уровне. Причем на линии боевого соприкосновения наемники оказываются сравнительно редко. Но российские войска по «гастролерам» отрабатывают регулярно.

Бойцы украинского нацбатальона «кошмарят» дезертиров

Командование Вооруженных сил Украины перебросило боевиков националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в район населенного пункта Закотное для предотвращения массового дезертирства украинских военнослужащих, сообщил Марочко. Данные меры приняты на фоне успешного продвижения российских подразделений в районе Северска Донецкой Народной Республики.

По информации эксперта, российские военнослужащие активизировали наступательные действия на севере, востоке и юге Северска, перейдя к полноценным городским боям с применением маневренных тактических групп. В ответ украинское командование использует националистические формирования в качестве заградительных отрядов.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов

В Одессе после атаки беспилотных летательных аппаратов начались перебои с подачей электроэнергии, сообщили украинские СМИ. В некоторых районах города также нарушено водоснабжение.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала в Одессе на фоне скачков напряжения значительное снижение уровня интернет-подключения. Местные жители в пабликах говорят о многочисленных прилетах на подстанции и другие объекты, а также о сильном пожаре в городе. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Группу «солдат удачи» разгромили в Харьковской области

В Харьковской области российскими военными была ликвидирована группа наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, сообщили в российских силовых структурах. Как стало известно, среди уничтоженных солдат — граждане нескольких зарубежных государств. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По сведениям источника, в результате действий российских военных была уничтожена группа иностранных наемников, входившая в состав так называемого «иностранного легиона» ВСУ. При ликвидированных боевиках были обнаружены документы, удостоверяющие их личности.

Читайте также:

Авиаракеты превратили опорник ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 11 октября

Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно

«Массированная атака на Одессу 11 октября: какие цели поражены, что известно