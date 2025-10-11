Военэксперт раскрыл судьбу ПВО Украины после беседы Зеленского и Трампа Военэксперт Дандыкин: Украина не получит новые Patriot от США или Европы

Украина не получит от НАТО новые системы ПВО Patriot, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, в настоящее время у Европы наблюдается дефицит средств противовоздушной обороны.

Украина не получит современные средства ПВО от НАТО сейчас, особенно Patriot. Европа не хочет делиться, считая, что у нее самой с ПВО все плохо. Вероятно, могут отдать устаревшие. Украина получает очень чувствительные удары сейчас, особенно после ударов по Донецку, после которых люди там сидят без света и воды. ВСУ сейчас Киев толком не могут защитить, а сами врут, что почти все сбивают, — добавил собеседник.

Он не исключил, что США попросят Норвегию передать Украине системы ПВО. По мнению Дандыкина, Украине не приходится надеяться на помощь ФРГ.

Скорее всего, США обратятся к Норвегии за ПВО среднего радиуса. Или к ФРГ, хотя у Германии с IRIS-T проблемы, — подытожил Дандыкин.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара Вооруженными силами России по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области. По его информации, на предприятии находились британские и украинские офицеры, которые были ликвидированы в результате атаки. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.