Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 октября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 13 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины, как вернуть деньги за тариф?

Где в России не работает мобильный интернет 13 октября

Абоненты из десятков регионов сообщают о неполадках в работе мобильных сетей, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». Из-за падения скорости интернета юзеры не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, загрузить файлы в мессенджерах.

МТС оказался в лидерах среди операторов по числу жалоб за сутки. Сообщения о неполадках поступают из Краснодарского края — 26%, Санкт-Петербурга — 19%, Москвы — 15%, Тюмени — 11%, Пермского края, Волгоградской, Свердловской и Нижегородской областей — по 7%.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. О проблемах с интернетом пишут из Самарской, Нижегородской областей, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Челябинской и Волгоградской областей.

Почему не работает мобильный интернет 13 октября

Мобильный интернет отключают в российских регионах в условиях режима «Беспилотная опасность». Местные власти зачастую предупреждают об угрозе атаки БПЛА и снижении качества сигнала мобильной сети. Мера применяется в целях обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и объектов стратегического назначения.

Так, ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим угрозы атаки беспилотников.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

ВС РФ Фото: МО РФ

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отключение мобильного интернета полностью оправданно в подобных условиях.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Несмотря на ограничения работы мобильных сетей, доступными остаются ресурсы из белого списка Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

В ведомстве подчеркнули, что перечень неконечный и будет регулярно пополняться. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, в список внесут все интернет-ресурсы, жизненно важные для населения и бизнеса.

Можно ли вернуть плату за тариф из-за отключения интернета

В настоящий момент, чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

Читайте также:

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Крах обороны ВСУ в Днепропетровской области: успехи ВС РФ к утру 13 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 октября