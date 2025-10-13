Крах обороны ВСУ в Днепропетровской области: успехи ВС РФ к утру 13 октября

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ломая оборону ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 13 октября?

ВС РФ ломают оборону ВСУ в Днепропетровской области

По его словам, ВСУ терпят поражение в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое. Минобороны информацию не комментировало.

«Группировка войск „Восток“ продолжает штурмовые действия, продолжает ломать оборону противника уже в Днепропетровской области и продвигается вглубь обороны противника», — сказал Пушилин.

Также, по словам главы ДНР, российские военные продолжают наступательные действия в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации. Наиболее интенсивные бои, по его словам, идут в южной части Красноармейска (Покровск) и на подступах к городу. Кроме того, как отметил Пушилин, российские войска взяли под свой контроль южную часть села Молодецкого в ДНР. По его словам, обстановка в населенном пункте достаточно напряженная.

Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР

«На Красноармейском направлении продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах», — сказал Пушилин.

Стало известно о наступлении ВС России в районе Северска

Вооруженные силы России берут в полуобхват Северск Донецкой Народной Республики, наступая с трех направлений, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

«Наши военнослужащие сейчас действительно продвигаются [к Северску] сразу с нескольких направлений. <…> Также с Верхнекаменского, с района Серебрянки продвигаются, то есть с восточного направления, ну и давят с южного фланга наши войска, то есть сейчас идет такой полуобхват данного населенного пункта», — отметил эксперт.

По словам Марочко, пока российские военные проводят разведку боем. При этом наступать на укрепрайоны ВСУ РФ не будет — это действие не является целесообразным, добавил эксперт.

