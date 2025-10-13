Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 октября

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара дронов на предприятии вспыхнул пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, отметил глава региона.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сказано в заявлении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее пяти взрывов прогремело в пригороде Ростова-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT уточнил, что местные жители слышали хлопки в северной и северо-восточной части города. По словам очевидцев, после громких звуков сработали сигнализации у машин.

Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины пострадали два жителя Белой Калитвы.

«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — указал он.

Также в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО России было уничтожено 37 украинских БПЛА самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Республики Крым сбили 17 воздушных целей, над акваторией Черного моря — 15, над Курской областью и Азовским морем — по два и еще один над Белгородской областью.

«В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, погиб мирный житель.

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромному сожалению, погиб 81-летний мужчина», — подчеркнул глава региона.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Кроме того, угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. По его словам, работала система ПВО.

«В Смоленской области опасность атаки БПЛА, работают системы ПВО Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам и не снимайте на фото и видео действия сил противовоздушной обороны», — указал он.

