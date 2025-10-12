Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября

ВС России наступают на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какие известны последние новости с фронтов СВО 12 октября, правда ли гарнизон ВСУ в Покровске ждет крах, как продвигается охват Северска?

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что на Херсонском участке ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра; поражены цели в районах Антоновки и Степового.

«На Запорожском фронте позиционные бои, [разворачивается] противостояние операторов FPV-дронов. ВС РФ поразили цели в Приморском, Ивановке, Новоандреевке. Сообщается, что ВСУ все чаще применяют на направлении авиабомбы», — заявил политик.

На Угледарском направлении российские войска наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей; штурмовики ВС РФ работают в районе Малиновки, продвигаясь к Зеленому Гаю и Червоному, заявил Царев.

«Выше по фронту наши штурмуют Полтавку, чтобы усилить давление на Успеновку и сформировать глубокий охват Гуляйполя. С опорой на Степовое наши наступают на Алексеевку, уже контролируют половину села, зачистили карман между Алексеевкой и Вороным, участки южнее и восточнее Алексеевки», — добавил источник.

Тяжелые бои разворачиваются на северных окраинах шахты «Покровская»; ВС РФ продвинулись к Гришино, до которого остается менее 1,5 км, утверждает Царев.

«Ситуация для гарнизона ВСУ в Покровске усложняется. Более 25 единиц тяжелой техники выбито нашими <...> на перекрестке дорог на Гришино и Родинское. Все дороги от Покровска до Мирнограда под огневым контролем или блокированы. Сам Мирноград российские войска атакуют с севера, из поселка Красный Лиман, а также с юга. Здесь ВС РФ прорвались в районе Гродовки и выбили ВСУ из Балагана и Казацкого, через последнее зашли в частный сектор на юге Мирнограда. <...> Группы ВСУ в районе Миролюбовки замкнуты в окружении. На левом фланге добропольского выступа наши восстановили контроль над позициями южнее Никоноровки. На правом — после удачного механизированного штурма Владимировки расширяют зону прорыва. ВСУ оттягиваются севернее, в район Шахово», — сообщил политик.

По сведениям Царева, на Константиновском направлении ВС РФ выравнивают фронт после зачистки кармана южнее Клебан-Быкского водохранилища, подготавливая подход к Константиновке с юга, закрепляются вдоль трассы Александро-Калиново — Катериновка, продвигаются в полях между Плещеевкой и Иванопольем; на Северском участке российские войска берут в широкий охват Северск с флангов, тяжелые бои идут за Ямполь, есть продвижение в районе Дроновки и Выемки.

«На Купянском фронте ВС РФ установили огневой контроль над центром Загрызово. В Купянске наши силы ведут бои, чтобы закрепиться в юго-восточной части города. ВСУ проводят контратаки западнее Радьковки. На Харьковском участке, в Волчанске, общее продвижение составило до 700 м. Российские войска поразили украинские позиции в районе Двуреченского. В районе Синельниковского леса отбили опорный пункт, продвинувшись на 400 м. На восточном фланге есть продвижение примерно на 1 км на участке фронта Меловое — Хатнее», — пишет экс-депутат Рады.

С тяжелыми боями ВС России продвигаются в районе Алексеевки Сумской области, восстановлен контроль над Варачино, поражены позиции ВСУ у Андреевки, Павловки, Новой Сечи и Садков, заявил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

