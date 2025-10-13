SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону сработала ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее пяти взрывов прогремело в пригороде Ростова-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT уточнил, что местные жители слышали хлопки в северной и северо-восточной части города. По словам очевидцев, после громких звуков сработали сигнализации у машин.

Ранее стало известно, что в ночь над регионами России были перехвачены 85 украинских беспилотников. 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно. Еще 10 украинских БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, по семь и четыре над Ростовской и Волгоградской областями соответственно. Еще два — над территорией Пензенской области.

До этого Telegram-канал SHOT информировал о пяти — семи взрывах в небе над Волгоградом, где системы ПВО сбивали украинские беспилотники. По данным источника, очевидцы отметили характерный звук пролета БПЛА в сторону Красноармейского района. Минобороны РФ эту информацию не прокомментировало.