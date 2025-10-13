Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили над Россией за три часа Минобороны РФ: ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников за три часа

В период с 20:15 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО России было уничтожено 37 украинских БПЛА самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Республики Крым сбили 17 воздушных целей, над акваторией Черного моря — 15, над Курской областью и Азовским морем — по два и еще один над Белгородской областью.

В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее в ведомстве сообщили, что силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника и ракету «Нептун». Помимо этого, было уничтожено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал об отражении масштабной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков в нескольких многоквартирных домах, школе и детском саду были повреждены стекла, а один пенсионер получил осколочные ранения.

Кроме того, стало известно, что российские войска поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось достичь Южной группировке войск — операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчету, уточнили в Минобороны.