Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 00:05

Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

Минобороны РФ: ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников за три часа

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

В период с 20:15 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО России было уничтожено 37 украинских БПЛА самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Республики Крым сбили 17 воздушных целей, над акваторией Черного моря — 15, над Курской областью и Азовским морем — по два и еще один над Белгородской областью.

В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее в ведомстве сообщили, что силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника и ракету «Нептун». Помимо этого, было уничтожено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал об отражении масштабной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков в нескольких многоквартирных домах, школе и детском саду были повреждены стекла, а один пенсионер получил осколочные ранения.

Кроме того, стало известно, что российские войска поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось достичь Южной группировке войск — операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчету, уточнили в Минобороны.

БПЛА
Минобороны
ПВО
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выпал первый снег
Ребенка тяжело ранило при атаке ВСУ
Сотни бутылок с грузинским вином оказались на дороге после ДТП
Украинский дрон атаковал нефтебазу в Крыму
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 октября 2025 года
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили над Россией за три часа
Землю накрыл поток солнечной плазмы
«Не хотела замуж и рожать от него»: как живут жены и дети Шамиля Басаева
Аэропорт российского курорта закрыли для полетов
В Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом
Решающим днем поисков пропавшей семьи в тайге стало 12 октября
Самолеты перестали летать над российским городом
Девять неудачных ЭКО, операции, суд: как живет Алена Апина
«Давно понимала»: Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна
Самолет потерпел крушение и упал на автомобили
Лукашенко рассказал, какой подарок вручит Путину на день рождения
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в российской деревне
Российскому мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в Турции
Московский суперфинал турнира открыл новых звезд шахмат в России
Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.