12 октября 2025 в 12:18

Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника и ракету «Нептун»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 72 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, были уничтожены девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и одна ракета большой дальности «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь ПВО сбила 32 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Смоленской областями. Над Белгородской и Брянской областями нейтрализовано по 15 дронов, над Смоленской — два.

До этого российские войска Южной группировки ликвидировали автотранспорт, наземный роботизированный комплекс, три квадроцикла и пункт управления дронами ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. В Минобороны отметили эффективность операторов БПЛА в обнаружении целей. В ходе воздушной разведки в районе Степановки были замечены транспорт ВСУ и два квадроцикла, после чего артиллерия нанесла огневое поражение.

