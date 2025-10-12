Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 07:17

ПВО пресекла попытку 32 БПЛА атаковать Россию посреди ночи

МО РФ: над Белгородской, Брянской и Смоленской областями сбили 32 БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Смоленской областями, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что больше всего дронов нейтрализовано над первыми двумя регионами — по 15 штук.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей и два — над территорией Смоленской области, — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли более 10 населенных пунктов региона. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал об отражении масштабной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков в нескольких многоквартирных домах, школе и детском саду были повреждены стекла, а один пенсионер получил осколочные ранения. На месте работают аварийные службы. Для пострадавших жильцов организован временный пункт размещения.

