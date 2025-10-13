Украинский дрон атаковал нефтебазу в Крыму

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, предприятие загорелось, никто не пострадал.

В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Прошу всех сохранять спокойствие, — написал он.

Также в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что Белгород подвергся мощному ракетному налету, который был отражен силами противовоздушной обороны. Он рассказал, что дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к областному центру. Минобороны России не комментировало эти данные.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии в регионе. Глава региона связал потенциальные перебои в энергоснабжении с последствиями недавних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.