11 октября 2025 в 20:42

Гладков предупредил о перебоях с электричеством после обстрела ВСУ

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

В Белгородской области возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии, предупредил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава региона сообщил о возможных перебоях, объяснив их последствиями недавних обстрелов со стороны украинских войск.

Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил о троих пострадавших в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Все они находились в автомобилях в момент ударов, произошедших на территории Белгородского района и Шебекинского городского округа.

Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил о гибели гражданского лица в поселке Пролетарский Ракитянского района при атаке беспилотника ВСУ. По данным главы региона, на момент происшествия погибший находился в грузовом автомобиле.

Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении российской ПВО масштабной атаки украинских беспилотников. По его данным, в результате инцидента зафиксированы разрушения и один пострадавший.

