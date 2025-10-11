Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 20:58

Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России

Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощнейшему ракетному обстрелу ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Белгород подвергся мощному ракетному налету, который был отражен силами противовоздушной обороны, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его данным, дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к городу, а информация о последствиях на земле уточняется. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Мощнейший ракетный налет на Белгород отразила только что ПВО армии России. Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется, — написал военкор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии в регионе. Глава региона связал потенциальные перебои в энергоснабжении с последствиями недавних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Гладков сообщил о гибели гражданского лица в результате атаки украинского беспилотника в поселке Пролетарский Ракитянского района. По информации главы региона, погибший находился в грузовом автомобиле в момент обстрела.

атаки ВСУ
Белгород
Евгений Поддубный
ракеты
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На побережье Краснодарского края и Севастополя появились новые пятна мазута
МИД: Россия держит открытым окно возможностей для продления ДСНВ
Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России
Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Махачкале
Стало известно, как прошел прощальный матч Дениса Глушакова
В Раде предложили разместить ядерное оружие США на территории Украины
Гладков предупредил о перебоях с электричеством после обстрела ВСУ
Губерниев высмеял норвежского лыжника за слова о России
«Атакует СМИ»: стало известно, зачем Зеленский вводит цензуру в прессе
Забудьте о банках: эту капусту хозяйки маринуют без стерилизации
В Германии поставили Польшу на место после слов о «Северных потоках»
Украинку с почти миллионом долларов поймали на границе с Румынией
В Запорожской области прогремели девять взрывов
Раскрыты подробности загадочной смерти итальянского ученого в Москве
Жесткий штурм под Днепром, тысячи трупов: новости с фронтов СВО 11 октября
Военэксперт раскрыл судьбу ПВО Украины после беседы Зеленского и Трампа
Соседов усомнился в значимости Пугачевой для российской эстрады
Пенсии в России взлетят в 2026 году? Кому и на сколько повысят, сроки
Скандальная Нобелевка, историк-расчленитель на СВО: что будет дальше
В небе над Донецком прогремели мощные взрывы
Дальше
Самое популярное
Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.