Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России

Белгород подвергся мощному ракетному налету, который был отражен силами противовоздушной обороны, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его данным, дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к городу, а информация о последствиях на земле уточняется. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии в регионе. Глава региона связал потенциальные перебои в энергоснабжении с последствиями недавних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Гладков сообщил о гибели гражданского лица в результате атаки украинского беспилотника в поселке Пролетарский Ракитянского района. По информации главы региона, погибший находился в грузовом автомобиле в момент обстрела.