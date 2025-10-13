Атака ВСУ на нефтебазу в Феодосии 13 октября: пожар, пострадавшие, детали

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Что об этом известно, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно об атаке на нефтебазу 13 октября

По словам Аксенова, в результате удара дронов на предприятии вспыхнул пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, отметил глава региона.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сказано в заявлении.

Какие еще регионы атаковали ВСУ 13 октября

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее пяти взрывов прогремело в пригороде Ростова-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT уточнил, что местные жители слышали хлопки в северной и северо-восточной части города. По словам очевидцев, после громких звуков сработали сигнализации у машин.

Кроме того, силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины пострадали два жителя Белой Калитвы.

«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — указал он.

Слюсарь добавил, что прибывшая на место бригада скорой оказывает раненым первую медицинскую помощь. Расчеты пожарных тушат огонь.

Также в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО России было уничтожено 37 украинских БПЛА самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Республики Крым сбили 17 воздушных целей, над акваторией Черного моря — 15, над Курской областью и Азовским морем — по два и еще один над Белгородской областью.

«В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Помимо этого в Белгородской области беспилотники атаковали Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, один дрон попал в многоквартирный дом.

Он уточнил, что никто не пострадал, информация о последствиях еще уточняется. В доме повреждены остекление двух квартир и фасад.

«В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей. Кроме того, у стоящего рядом автомобиля разбиты стёкла и поврежден кузов», — отметил Гладков.

Читайте также:

Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября

Страну продали за £1 млн: кто заплатил Джонсону за конфликт на Украине?

«Не хотела замуж и рожать от него»: как живут жены и дети Шамиля Басаева