12 октября 2025 в 23:41

В Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом

Гладков: беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области беспилотники атаковали Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, один дрон попал в многоквартирный дом.

Он уточнил, что никто не пострадал, информация о последствиях еще уточняется. В доме повреждены остекление двух квартир и фасад.

В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей. Кроме того, у стоящего рядом автомобиля разбиты стёкла и поврежден кузов, — отметил Гладков.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передавал, что над Волгоградом прогремело от пяти до семи взрывов. Канал утверждал, что в небе работали системы ПВО, уже сбившие несколько дронов ВСУ. Очевидцы рассказали SHOT, что взрывы прогремели на окраине города, им предшествовал характерный звук пролета беспилотников в сторону Красноармейского района города.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он указал, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
Шебекино
атаки
