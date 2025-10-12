Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 19:44

Стало известно о наступлении ВС России в районе Северска

Марочко: ВС России берут Северск в полуохват

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России берут в полуохват Северск Донецкой Народной Республики, наступая с трех направлений, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Наши военнослужащие сейчас действительно продвигаются [к Северску] сразу с нескольких направлений. <…> Также с Верхнекаменского, с района Серебрянки продвигаются, то есть с восточного направления, ну и давят с южного фланга наши войска, то есть сейчас идет такой полуохват данного населенного пункта, — отметил эксперт.

По словам Марочко, пока российские военные проводят разведку боем. При этом наступать на укрепрайоны ВСУ РФ не будет — это действие не является целесообразным, добавил эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске. При этом противник оставляет на местах неподготовленных мобилизованных солдат, констатировал он.

Также командование ВСУ перебросило бойцов батальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в район населенного пункта Закотное для предотвращения массового дезертирства украинских военнослужащих. Данные меры приняты на фоне успешного продвижения российских подразделений в районе Северска.

ДНР
Андрей Марочко
ВСУ
Северск
