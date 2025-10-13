На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Выброс энергии продолжался 45 минут.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N24W16) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 45 минут, — говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что поток плазмы из корональной дыры на Солнце накрыл Землю. Там отметили, что скоро появится информация о начавшихся магнитных бурях, а ближе к ночи в районе центральной части страны образуются полярные сияния.

В начале октября стало известно о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты подчеркнули, что это было первое событие подобной мощности в рамках всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.

До этого на Земле произошла самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.