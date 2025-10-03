Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 10:27

На Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.5 с выбросом плазмы в сторону Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Там отметили, что это первый такой случай во всплеске солнечной активности, которая наблюдается с конца сентября.

На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли, — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что плазменные выбросы в последние три-четыре дня не касались Земли. Они выразили мнение, что плазменный выброс может достичь планеты через 2,5 суток.

Ранее сообщалось, что на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.

До этого стало известно, что 28 сентября на Солнце произошла импульсная вспышка класса M6.4. Пик энерговыделения пришелся на 11:43 по московскому времени, превзойдя мощность всех солнечных вспышек с 19 июня текущего года.

Россия
ученые
солнце
выбросы
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине поставили крест на идее газовой независимости
В Москве нашли замену скандальной «Большой глине»
Названо имя жертвы задержанного миллиардера Сулейманова
Осудивший СВО рэпер купил «убитую» квартиру матери детей Дурова
Стали известны подробности о задержанном в Москве миллиардере-убийце
Число жертв тайфуна во Вьетнаме резко выросло
Легендарный тренер дал «Спартаку» ценный совет перед дерби с ЦСКА
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.