На Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.5 с выбросом плазмы в сторону Земли, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Там отметили, что это первый такой случай во всплеске солнечной активности, которая наблюдается с конца сентября.

На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли, — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что плазменные выбросы в последние три-четыре дня не касались Земли. Они выразили мнение, что плазменный выброс может достичь планеты через 2,5 суток.

Ранее сообщалось, что на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.

До этого стало известно, что 28 сентября на Солнце произошла импульсная вспышка класса M6.4. Пик энерговыделения пришелся на 11:43 по московскому времени, превзойдя мощность всех солнечных вспышек с 19 июня текущего года.