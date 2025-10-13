Землю накрыл поток солнечной плазмы

Поток плазмы из корональной дыры на Солнце накрыл Землю, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что скоро появится информация о начавшихся магнитных бурях, а ближе к ночи в районе центральной части страны образуются полярные сияния.

Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. <...> Исходя из того, как все складывается, сегодня будет еще два оповещения, — говорится в публикации.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитные бури способны негативно влиять на людей, страдающих хроническими болезнями. Специалист уточнил, что геомагнитные возмущения представляют собой естественный природный процесс и не связаны с опасной радиацией. Для здоровых лиц эти явления практически незаметны и могут проявляться только незначительной сонливостью.

Кроме того, лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты отметили, что это первое событие подобной мощности в рамках текущего всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.