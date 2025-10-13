Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:19

Десятки тысяч мигрантов выдворяют из России: что известно, в чем причины?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 5 февраля 2025 года после начала работы реестра контролируемых лиц из России выдворили около 35 тысяч мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За что приезжих высылают из страны?

За что мигрантов выдворяют из России, причины

По словам Володина, выдворенными оказались иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство. Вместе с тем он уточнил, что в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории России (реестре контролируемых лиц), на момент 1 сентября числились 770 тысяч человек, треть из которых — женщины и дети. Это люди, у которых отсутствуют документы, подтверждающие законность пребывания, нет регистрации, нарушены сроки дактилоскопии или не продлены патент / трудовой договор.

Спикер Госдумы напомнил, что нелегальные мигранты обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае иностранцу грозит депортация с наложением штрафа, после чего въезд в Россию будет закрыт на пять лет.

В сентябре Володин призвал трудовых мигрантов не привозить в Россию свои семьи.

«Приезжают люди в страну, отработали и уехали. При чем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — сказал он.

Какие еще ограничения действуют в отношении мигрантов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мигранты должны следовать правилам и законам страны. Это касается и знания ими русского языка. Президент отметил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной».

10 сентября этого года закончилось действие указа президента о продлении срока, в течение которого мигранты должны были урегулировать свой правовой статус в стране или же покинуть ее. С 11 сентября в отношении тех, кто этого не сделал, ввели ограничительные меры. До момента выдворения из России нелегалам запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать права, управлять транспортом и открывать счета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С 11 сентября в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в России, до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — сообщили в МВД РФ.

Нарушителям также запретили менять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона РФ, в котором они проживают или пребывают, приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил в разговоре с NEWS.ru, что за последние три года в России сделано очень много с точки зрения изменения стратегии миграционной политики.

«Та бесконтрольная миграция, которая существовала до последнего времени, была угрозой национальной безопасности. Это решение (окончание амнистии. — NEWS.ru) назревало давно», — отметил Кабанов.

Он добавил, что мигранты наверняка будут искать «дырки» в законе, чтобы остаться на территории РФ.

«Но постепенно пространство для их незаконного нахождения будет сжиматься, как шагреневая кожа. Все-таки будет наводиться порядок», — считает Кабанов.

По его словам, этому будут способствовать и другие меры, которые начали действовать в РФ, например усиление ответственности за легализацию незаконной миграции, за использование в качестве рабочей силы нелегализованных иностранцев.

Анастасия Яланская
