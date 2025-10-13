Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:57

Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты оценили перспективы российской валюты. Действительно ли рубль усиливает позиции, каковы курсы сегодня, 13 октября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 13 октября

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 11–13 октября, на уровне 81,1898 рубля против прежнего — 81,4103 рубля. Таким образом, доллар потерял 22,05 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 80,9278 рубля, демонстрируя падение в размере 0,6927(0,85%) на 12:19 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в понедельник, 13 октября

ЦБ РФ установил курс евро на уровне 94,0491 рубля. В пятницу, 10 октября, европейская валюта была на отметке 94,703 рубля и потеряла 65,39 копейки. На Forex евро продается за 93,708 рубля, демонстрируя падение в размере 1,119 (1,18%) на 12:20 мск.

Актуальный курс юаня, согласно оценке регулятора, составляет 11,3626 рубля. Ранее Банк России держал валюту на отметке 11,3642 рубля. Так, юань потерял 0,16 копейки. На международном валютном рынке «китаец» торгуется в районе 11,3442 рубля, теряя 0,0954 (0,83%) на 12:21 мск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действительно ли рубль усиливает позиции, прогнозы

По словам старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, наблюдается ослабление геополитического фактора в контексте курса рубля на фоне недавно прозвучавшего в МИД заявления, что рисков в отношениях с США «не больше, чем раньше».

«Рубль замедлил укрепление. Фактор жесткой геополитики чуть сбавил хватку, а из ЦБ поступили несколько обнадеживающие сигналы: драйверы курса уравновешивают друг друга», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По словам генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, рубль получается поддержку за счет ослабления доллара, приемлемых для экономики нефтяных цен и вероятной паузы в цикле снижения ключевой ставки ЦБ.

Проценко отметила, что инвесторы все еще заинтересованы в рублевых инструментах, поэтому свежая макроэкономическая статистика не мешает российской валюте оставаться сильной. Она считает, что в октябре возможно смещение торгов в диапазон 79–82 рубля за доллар, для юаня ближними торговыми рамками в октябре выступит диапазон 11–11,7 рубля.

При этом до конца года не исключается рост курса доллара до 92 рублей — об этом заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки», — сообщал он.

деньги
курсы
валюты
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
